Halte à l’hystérie anti vaccin ! [Tribune libre]

15/07/2017 – 07h35 Paris (Breizh-Info.com) – Stéphanie (le prénom a été modifié) est une infirmière parisienne. Alors qu’un intense débat fait rage sur les vaccins rendus obligatoires, nous vous retranscrivons ici son avis sur les fantasmes quant à la vaccination obligatoire.

La communication des gouvernements sur les vaccins est une véritable catastrophe depuis Roselyne Bachelot. Et, au lieu de laisser faire les institutions médicales, ils font n’importe quoi, n’importe comment. Résultat : une grande partie de la population, n’y comprenant plus rien, est devenue plus que méfiante.

Entre personnel médical et patient, le doute

Je comprends les gens qui doutent et j’en veux profondément aux gouvernements qui sont en train de casser le lien de confiance entre médecins et patients, nous faisant perdre un temps précieux à chaque fois que nous donnons un médicament. Même en cas d’urgence, je me retrouve avec des patientes qui me regardent de travers et me posent mille questions pour le moindre comprimé ou la moindre injection…

Vous n’imaginez pas l’épuisement la perte de temps… Les mêmes hurlent que nous sommes débordés et que nous ne les écoutons pas…

Le phénomène enfle de jour en jour et je n’exagère pas…

J’avais déjà depuis un an les patientes musulmanes qui traquent le porc dans les comprimés de Spasfon et les patientes « Doctissimo » qui arrivent avec leur diagnostic et veulent juste le traitement qu’elles ont choisi.

Voici donc que tout le monde s’y met et j’ai souvent envie de hurler : « Mais pourquoi êtes-vous venu nous voir ? »

Si vous n’avez vraiment pas confiance en nous, allez vous soigner chez vous avec des huiles essentielles et débrouillez-vous.

Il faut bien comprendre notre situation pour comprendre pourquoi le personnel médical et paramédical communique peu ou mal ou répond de façon énervée à vos questions… Ils y perdent un temps précieux, ils comprennent que vous n avez plus confiance en eux et ils essayent de ne pas craquer complètement…

Les vaccins n’enrichissent pas les labos !

En France il y a donc 3 vaccins obligatoires. Les autres sont recommandés et non pas facultatifs, le terme n’est pas synonyme. Le Professeur Joyeux a soulevé le fait que les trois vaccins obligatoires n’étaient pas disponible seuls et nous en arrivons à la situation actuelle. C’est à dire que soit nous les rendons tous obligatoires soit nous forçons les labos à ne fabriquer que les trois.

Contrairement à ce que les gens pensent – si nous ne parlons qu’argent -, les labos gagnent plus à soigner des gens malades qu’à les protéger. Le vaccin n’est pas une activité rentable. Il faut bien que ces labos gagnent de l’argent ne serait ce que pour continuer la recherche qu’ils sont quasiment les seuls à financer. En effet, les dons privés et les financements publics ne représentent pas grand chose. En échange quand ils trouvent un traitement, et bien ils gagnent de l’argent avec.

On peut se poser des milliers de questions à ce sujet. Ne faut-il pas nationaliser la recherche et même la pharmacie en général ? Ces médecins pharmaciens qui sont des entreprises privées à but lucratif et qui vous délivrent vos traitements (avec plus de comprimés que ce dont vous avez besoin entraînant un gâchis énorme de l’automédication dangereuse et des accidents avec les enfants) en même temps qu’ils vendent plein d’autres choses… Il y a là une réflexion à avoir.

Donc, oui, les laboratoires et les pharmaciens gagnent de l’argent mais, soyons clairs : ils en gagneraient dix fois plus en cas d’épidémie, de maladie, etc. Les vaccins n’enrichissent pas les labos !

Il reste donc deux possibilités. Soit ils font exprès de rendre la population malade pour gagner beaucoup, soit ils fabriquent des vaccins communs pour limiter les coûts de fabrications et donc minimiser la faible rentabilité des vaccins pour eux.

En ce qui concerne le personnel médical, le fait de faire une seule injection limite le nombre de consultations.

En ce qui concerne les personnes terrorisées par les adjuvants, une seule injection en limite également grandement la dose… Je n’entends pas beaucoup cet argument…

Des accusations anti vaccins qui ne tiennent pas la route

Il y a une mauvaise foi totale dans cette vague anti vaccins… Oui, vous avez le droit de lire des rapports de recherche sans avoir fait la moindre étude médicale. Mais, là où vous ne le tenteriez logiquement pas en recherche nucléaire, toute la population s’y est mis pour la médecine, et plus précisément en matière de vaccins. Pour lire un document de recherche médicale, il faut avoir fait un minimum d’études sur la question. Je vous invite donc tous à vous inscrire demain en fac de médecine.

La première chose c’est déjà de vérifier les textes sur lesquels vous vous appuyez.

Les copiés collés de Wikipédia dont on a soigneusement éliminé tout ce qui est en faveur des vaccins… Les affirmations foireuses… Les prétendues études du plus gros institut de recherche allemand qui s’avèrent en fait être une étude réalisée par un chercheur indépendant qui a tiré des statistiques d’une étude dont il a trafiqué les résultats…

Dans un pays où l’on ne vaccine que les personnes à risque, il y a forcément une plus grande partie de la population vaccinée qui est malade, asthmatique, etc. C’est précisément eux qu’on vaccine. Donc je vous en prie, lisez et faites un minimum de tri !

Si vous voulez faire des études sur la question, faites-les honnêtement.

Et non je n’ai pas le temps d’étudier tout ce que vous me balancez. Je ne suis qu’une simple infirmière qui bosse de nuit. J’ai pourtant pris ce temps au début et ce que vous m’avez envoyé, vous auriez pu l’éliminer de vous-mêmes si vous n’étiez pas tous aussi persuadés d’un grand complot mondial mené par notre nouvelle ministre…

Je ne la connais pas directement mais je connais des infirmières qui ont bossé avec elle et ils la décrivent comme un bon professionnel consciencieux. Je l’ai vu intervenir auprès d’infirmières et pour une fois nous avons quelqu’un de respectueux, qui parle correctement aux professionnels…

Je ne me fais aucune illusion sur ce qui va advenir de la fonction publique hospitalière avec ce gouvernement mais, pour une fois, nous avons un vrai professionnel qui sait de quoi il parle. Pour le personnel hospitalier, c’est primordiale. Donc si on pouvait un peu attendre avant de crier à la vendue….

Doit-il y avoir des vaccins obligatoires ?

Revenons-en à nos vaccins. Est-il utile de les rendre obligatoire ? J’ai envie de dire que grâce au Professeur Joyeux, nous n’allons plus avoir le choix. Ce sera 11 vaccins ou rien.

Son questionnement était pertinent mais, en haranguant les foules tel qu’il l’a fait, on se retrouve dans une situation inextricable. Il a beau hurler qu’il n’est pas contre les vaccins, il a servi la soupe à tous les gens qui veulent se faire du fric avec les médecines parallèles.

Ne vous inquiétez pas, ceux qui gagnent beaucoup d’argent sont ceux qui, sans faire d’études de médecine, vont récupérer tous ceux qui n’ont plus confiance dans la médecine moderne et là il y a un pactole de plus en plus gros. D’ailleurs l’homéopathie est fabriquée par les mêmes laboratoires. C’est d’ailleurs peut-être pour cela qu’ils se défendent aussi mal…

Homéopathie et médecine douce avant de finalement revenir au vaccin quand vous aurez compris. La facture sera bien plus lourde.

Nous parlons ici des maladies qu’on vaccine, pas de la fièvre. Car, lorsqu’on explique aux parents qu’un enfant qui a 38° n’est pas encore fiévreux et qu’il faut simplement l’hydrater et le surveiller et qu’il n’est pas nécessaire de prendre un doliprane, on se fait insulter. Et on se retrouve à donner des doliprane pour calmer les parents et parce qu’on a pas le temps. Le pire : les parents ressortent persuadés que, sans leur insistance auprès de ce médecin débile, leur enfant serait mort…

Donc ces mêmes parents vont avoir des traitements quand ce n’est pas nécessaire (prétendue fièvre) et refuseront le traitements face à des maladies hyper grave. Je ne comprends plus mes contemporains !

Ne pas vacciner ses enfants contre le tétanos c’est assassin !

Parlons donc de ces maladies et prenons l’exemple du tétanos. Oui le vaccin tétanos ne concerne pas le virus du tétanos. Il concerne en effet la toxine libérée par la bactérie. Et c’est elle qui intoxique et tue. Vous me direz qu’il y a des effets secondaires, des allergies, etc. Oui, comme avec certains aliments ou n’importe quel médicament. Certains ne le supporteront pas. Mais il se trouve que c’est dans des proportions moindre que les cas de tétanos et que c’est même – soyons odieux – une mort bien plus agréable que celle par tétanos qui est une des pires qui existe par étouffement suite à la paralysie des muscles respiratoires et des douleurs ignobles liées aux spasmes de tout le corps.

Voyez donc les peintures du 19e, vous comprendrez. Le tétanos il y en a partout, il a fait des ravages pendant des siècles.

Ne pas vacciner ses enfants contre le tétanos c’est assassin ! Et si un médecin accepte de vous faire un faux certificat de vaccination ou d’incompatibilité à la vaccination c’est un charlatan dangereux !

J’ai des amis dont les enfants ne sont pas vaccinés et la seule chose que je leur demande c’est de ne pas emmener leurs enfants à mon hôpital si, hélas, un jour ils l’attrapaient. Heureusement pour eux, nous avons des tests plus ou moins fiables qui nous permettent de vérifier la vaccination tétanique à l’hôpital et il est possible de vacciner au dernier moment, avant que la maladie ne se déclare. Mais après hélas on ne peut plus rien.

Avec cette vague anti vaccin, je sais que l’on va revoir des cas et ça me terrifie.

Il n’y en a plus qu’une centaine par an en France contre des milliers les siècles précédents. Et sincèrement vous ne voulez pas que vos enfants l’attrape.

Pas de lien avéré entre vaccins et apparition de maladies

Parlons donc des maladies soupçonnées d’apparaitre suite à une vaccination. À l’heure actuelle on cherche, on vérifie… Et, pour le moment, on ne trouve rien. Un exemple souvent choisi par les anti vaccins : la sclérose en plaque. Un tribunal vient cependant de décider d’une indemnisation pour une sclérose en plaque reliée, selon le juge, à un vaccin contre l’hépatite B. Mais le juge a pris sa décision tout seul, sans les médecins et sans études. Il a créé un précédent qui va encore plus compliquer la donne. Les sclérose en plaque apparaissent en partie à l adolescence et parfois brutalement. Il se trouve que c’est à ce moment là qu’on vaccine contre l’hépatite B et le cancer du col de l’utérus. Forcément, le lien à été fait même si il n’a été en aucun cas prouvé. Résultat : on va vacciner les enfants tout petits, comme ça plus de confusion sur les scléroses en plaque apparaissant brutalement. Je rappelle d’ailleurs que l’ensemble du personnel hospitalier français est vacciné contre l’hépatite B, sans épidémie de sclérose en plaque !

Il y a des centaines d’autres facteurs de risques pour les enfants

Je pense que ce qui dramatise tout le monde ce sont deux choses. Les adjuvants qu’on trouve malsain de donner à des enfants et les maladies secondaires suspectées d’arriver à cause de la vaccination.

Concernant les adjuvants, les gens que cela inquiète devrait être content qu’on en limite l’utilisation en regroupant les vaccins. Mais je sens ici une gigantesque mauvaise fois. Les gens qui ne veulent pas d’adjuvants mangent-ils tous bio ? Lavent-ils tous les couches réutilisables de leur enfant (lessive uniquement savon de Marseille bien évidement) ? Parce que là, oui, on en est certain : des couches aux produits absorbants de plus en plus chimique sont en contact direct avec les parties génitales d’enfants en pleine croissance. Ça, c’est dangereux et cancérigène ! On parle du déodorant de la voiture, des ondes du téléphone portable ou de l’écran de télévision ? Savez-vous qu’il y a du Roundup dans les tampons (culture du coton) ?

Tout le monde pratique l’automédication et avale des quantités incroyables de médicaments, de vitamines ou de compléments alimentaires sans arrêt mais le problème serait la micro-dose d’adjuvants des vaccins ? Je passe mon temps à hurler en voyant quantité de gens avaler un petit comprimé pour dormir ou des kilos de vitamines parce que ça fait du bien… Non, la vitamine ça peut être dangereux et en plus c’est fabriqué par les mêmes laboratoires !

Gardez la tête froide

Les personnels médicaux et paramédicaux sont tout entier dévoués à leur métier et à leurs patients. Ils font parties des professionnels préférés des Français mais ils sont constamment débordés, épuisés et ne gagnent pas des fortunes. Ils manquent de temps pour vous prendre en charge ou vous expliquer comme ils voudraient leurs actes. Ils manquent de temps pour leur famille ou leur repos. Je suis bien consciente du fouillis que représente le sujet de la vaccination et de la multiplication des publications de sophie59 sur Doctissimo qui s’y connait mieux que le docteur Trucmuche.

Je vois bien la quantité d articles attaquant les vaccins mais je vous demande de garder la tête froide, de vous poser les bonnes questions et d’essayer de comprendre les conséquences.

Je n’ai pas peur des vaccins. J’ai peur des maladies et des cancers. Justement, le vaccin BCG de la toxoplasmose est en train de prouver qu’en améliorant les défenses immunitaires, on pourrait se passer de certaines chimiothérapies. Toute la recherche sur la protection des cancers risque de passer un jour par des vaccins et ce sera une bien meilleure solution que celle dont on dispose actuellement.

Enfin, n’oubliez pas que, lorsqu’on trouve un vaccin, c’est toujours un soulagement. Que ce scepticisme forcené mette un frein à la recherche de nouveaux vaccins serait un drame.

Stéphanie, infirmière dans un hôpital parisien

